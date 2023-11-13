В Воронеже ликвидировали аварию, оставившую без воды жителей Центрального района

«Ближе к ночи» на 13 ноября было восстановлено водоснабжение в части Центрального и Коминтерновского районов Воронежа, нарушенное из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» (осуществляет водоснабжение и водоотведение в облцентре).

Утечка произошла недалеко от строящейся дороги между улицами Тимирязева и Шишкова. Специалистам пришлось заменить часть водовода диаметром 700 мм, пояснили в «РВК-Воронеж»: «Причиной повреждения стал осевший грунт, который надавил на трубу. Работы длились меньше суток. Для оперативного устранения аварии на сетях бригады работали круглосуточно, несмотря на дождь и град».

Олег Мухин

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