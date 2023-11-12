Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии на водоводе

Со вчерашнего вечера остановлена подача воды в дома Центрального района Воронежа из-за коммунальной аварии. Как рассказали в аварийной службе «РВК-Воронеж» (осуществляет водоснабжение и водоотведение в облцентре), утечка произошла неподалеку от строящейся дороги между улицами Тимирязева и Шишкова.

В пресс-службе мэрии пояснили, что утечка обнаружена в камере водовода диаметром 700 мм, для ее устранения и была перекрыта вода. К утру удалось осушить камеру водовода, в результате чего выявлена причина утечки — трещина корпуса запорной арматуры. «Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок»,— рассказали в мэрии Воронежа.

Когда восстановят водонсабжение, пока неясно. Будет организован подвоз питьевой и технической воды.

Подвоз технической воды организован по адресам:

улица Карла Маркса, 35;

улица Бурденко, 1;

улица Революции 1905 года, 22;

улица Вайцеховского, 2/1.

Мария Старикова