Жительница Тюмени перевела мошеннику почти 3 млн рублей

Жительница Тюмени перечислила 2,9 млн руб. фейковому сотруднику портала «Госуслуги», сообщили в прокуратуре Тюменской области. Оперативники выяснили, что неизвестный позвонил женщине и рассказал, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит и списать деньги. Под предлогом предотвращения списания, звонивший предложил ей самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на «безопасный счет».

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Наказанием предусматривается лишение свободы сроком до 10 лет. В прокуратуре также напомнили, что пострадавшие от телефонных мошенников имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на чей банковский счет поступили его деньги.

Всего по данным прокуратуры, за прошедшую неделю от мошенников в регионе пострадали 67 человек. Общая сумма похищенных средств превысила 21 млн руб.

Напомним, ранее только за одни сутки телефонные мошенники похитили у тюменцев более 25 млн руб. В одном из случаев под аналогичным предлогом о попытке взлома счета мошенник вынудил женщину перевести 5,1 млн руб.

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Ирина Пичурина