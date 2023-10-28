За сутки телефонные мошенники похитили у тюменцев более 25 млн рублей

За прошедшие сутки телефонные мошенники похитили у жителей Тюменской области более 25 млн руб. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, наибольшая сумма хищения за неделю составила 5,1 млн руб.

По данным прокуратуры, женщине позвонили и предложили оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». Потерпевшая последовала инструкциям мошенников, оформив в банках кредиты и перечислила более 5,1 млн руб. на счета, которые указал неизвестный.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, на Урале мошенники начали предлагать «срочный обмен» старых банкнот номиналом 5 тыс. руб. на новые, иначе старые «сгорят». Также участились случаи, когда мошенники пытаются обмануть медиков, используя поддельные аккаунты главных врачей и сотрудников Минздрава.

Полина Хабарова

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