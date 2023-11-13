В метро Екатеринбурга с 13 ноября изменили расписание движения поездов

В Екатеринбурге с 13 ноября изменился график движения поездов в рабочие дни. При этом расписание для выходных дней осталось без изменений. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Попов, Коммерсантъ Фото: Никита Попов, Коммерсантъ

Согласно расписанию, поезда начнут ходить до открытия станций в 06:00. С понедельника по пятницу состав с конечной станции «Проспект космонавтов» до «Ботанической» будет отправляться в 05:53, последний — в 00:02. От «Ботанической» первый поезд поедет в 05:56, последний отправится в 00:04.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге планируют внедрить систему оплаты проезда по биометрии. Подобная система оплаты проезда заработает в городе впервые.

Ирина Пичурина

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