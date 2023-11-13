Из-за обмеления Енисея водозабор «КрасКома» изменит режим работы

Уровень воды в Енисее на водомерном посту водозабора острова Отдыха в Красноярске может снизиться на полметра. В воскресенье он составлял 153 см, сообщает пресс-служба «КрасКом». В связи с ожидаемым обмелением реки, решением Енисейского бассейнового водного управления 11-12 ноября станция поэтапно сократит расход через гидроагрегаты с 2800 до 2200 м3/сек.

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«При санитарном пропуске воды не менее 2000 м3/сек зимой водозаборы могут отработать также стабильно», — сказал генеральный директор компании Олег Гончаров.

В компании отмечают, что в водохранилище Красноярской ГЭС уровень воды ниже многолетнего показателя на 3,3 м последние пару лет. «За минувшие полтора года маловодья специалисты КрасКом получили опыт корректировки работы насосного оборудования водозаборов в зависимости от уровня в скважинах, чтобы своевременно включать дополнительные насосы для подачи воды в город»,– сообщили в компании.

В прошлом году, как сообщали ЕРП, из-за маловодья, на участке от Красноярска до Лесосибирска работали мелкосидящие буксировщики, а баржи, сухогрузные теплоходы и танкеры загружались до осадки не более 1,9 м (примерно на 70%). В последний раз с такой маловодностью на Енисее сталкивались 10 лет назад — в 2012 году. Уровни воды в реках в 2023 году в Енисейском бассейне также были ниже проектных.

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Оксана Павлова