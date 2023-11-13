В Свердловской области больше всего не хватает дворников, поваров и автомойщиков

Осенью в Свердловской области самыми дефицитными специальностями стали дворники. Согласно исследованию платформы hh.ru, на одну вакансию дворника приходится всего 0,5 резюме. Наблюдается также острая нехватка поваров, автомойщиков и токарей. Количество активных вакансий для этих специалистов превышает количество резюме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В регионе по-прежнему не хватает врачей автомехаников, фармацевтов, слесарей, уборщиков и разнорабочих. По данным hh.ru, в целом в регионе на одну вакансию приходится 2,5 резюме — это говорит о крайне напряженной ситуации с кадрами. В целом дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания.

«В сложившейся ситуации работодателям крайне важно посмотреть и пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала: то, как бизнес-руководители работают с людьми, что входит в компенсационный пакет, как устроена система обучения и переобучения персонала и многое другое»,— рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Она также добавила, что сейчас компании нуждаются в действенных мерах по удержанию сотрудников, так как это дешевле, чем искать замену уволившимся.

По данным площадки в регионе продолжает расти напряжение на рынке труда. В октябре в области было открыто почти 51,2 тыс. вакансий, что на 51% больше, чем год назад.

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