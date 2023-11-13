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Организатор тура на Камчатку, во время которого погибли 9 человек, получил 4 года колонии

Организатор смертельного тура на Камчатку приговорен к четырем годам колонии

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов получил четыре года колонии за организацию похода на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц), сообщила краевая прокуратура.

По версии следствия, Степанов, зная о закрытии для посещения и запрете проведения турпоходов к вулкану Ключевская сопка, разместил в интернете рекламу об организации восхождения на объект. В рамках соглашения туристы сами прибыли на Камчатку, а на месте прошли инструктаж с нанятыми директором фирмы сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. Они оба не имели нужной квалификации для проведения похода.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В поход на Ключевскую cопку 30 августа 2022 года отправилась группа из десяти туристов и двух гидов. При восхождении на вулкан девять человек, включая одного из инструкторов, погибли. Следственное управление СКР по Камчатскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Позже в Новосибирске был задержан руководитель «Экстрим тайма» и возбуждено еще одно дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Степанов вину признавал.

Лаура Кеффер

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