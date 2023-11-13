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Коммерсантъ FM
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Минобороны Франции: переговоры с Шойгу помогли избежать эскалации в трудные моменты

Общение министров обороны России и Франции помогло предотвратить эскалацию между двумя странами в трудные моменты, заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню. Он уточнил, что готов возобновить контакты, если они будут «полезны и эффективны».

Министр рассказал, что два или три раза общался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, во время этих разговоров «обсуждались очень конкретные вещи в сфере урегулирования потенциальной эскалации». «У ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом. Ряд бесед позволил нам сдержать эскалацию в очень чувствительные моменты»,— отметил господин Лекорню в эфире телеканала LCI (цитата по ТАСС).

В августе 2022 года министры обороны России и Франции обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. В октябре того же года они снова провели телефонные переговоры, в ходе которых господин Шойгу довел до коллеги «свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"». С тех пор министры двух стран больше не созванивались.

Лаура Кеффер

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