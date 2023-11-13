Туристический поезд начал курсировать в Кузбассе

В Кузбассе с 11 ноября начал курсировать туристический поезд «Шерегеш-экспресс». На нем туристы могут добраться до места отдыха на горе Зеленая: из Новокузнецка, Осинников и Мундыбаша. Состав является частью мультимодального маршрута (проезд в электропоезде + проезд в автобусе) Новокузнецк – Чугунаш – СТК «Шерегеш», сообщили в АО «Кузбасс-пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Ранее власти Кузбасса сообщили, что по итогам 2023 года ожидается увеличение турпотока на Шерегеш на 10%. В прошлом году турпоток на курорт составил более 2,3 млн человек (+7% к аналогичному периоду 2021 года ). Горнолыжный сезон в Шерегеше открывается в середине ноября.

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Лолита Белова