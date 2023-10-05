Власти Кузбасса ожидают увеличение турпотока на Шерегеш на 10%

В Шерегеше турпоток в предстоящем зимнем сезоне может вырасти на 10%. Как сообщила министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко. В прошлом году турпоток на курорт составил более 2,3 млн человек (+7% к аналогичному периоду 2021 года ). Горнолыжный сезон в Шерегеше открывается в середине ноября.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в регионе принята стратегии развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» до 2035 года с объемом инвестиций более 200 млрд руб. По итогам реализации этого проекта турпоток в регионе должен составить не менее 3,4 млн человек в год. Власти области также направят заявку на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория», которая будет включать в себя Таштагольский район и город Междуреченск.

В мае этого года стало известно, что власти Кузбасса намерены придать статус города поселку Шерегеш. Как тогда пояснил глава региона Сергей Цивилев, вместо старых домов будут построено новое жилье, также планируется обустройство дороги, тротуаров. На первых этажах разместятся кафе, рестораны и другой необходимый людям сервис.

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Александр Киселев