Компьютерная томография повышает риск рака крови

Результаты крупного международного исследования показали, что компьютерная томография достоверно связана с повышенным риском развития рака крови у молодых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В исследовании участвовали почти 1 млн человек в возрасте до 22 лет хотя бы с одной компьютерной томографией в истории болезни. По данным авторов работы, всего 100 миллигрей накопленной в ходе исследования радиации втрое повышают риск развития злокачественных заболеваний. Одна компьютерная томограмма в среднем соответствует дозе в 8 миллигрей — следовательно, вычислили ученые, она увеличивает риск рака на 16%.

«С точки зрения абсолютного риска это означает, что на каждые 10 тыс. детей, прошедших компьютерную томографию, мы можем ожидать появления одного-двух дополнительных случаев рака крови в течение 12 лет после обследования»,— объясняет ведущий автор работы Магда Бош де Басеа, постдок из Барселонского института здравоохранения (Испания).

В исследование были вовлечены ученые девяти европейских стран — Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

Широкое использование компьютерной томографии в последние десятилетия вызвало беспокойство: не вызывает ли частое радиационное воздействие на детские организмы увеличения риска онкологических патологий? По данным Национального института рака, в США ежегодно детям делается от 5 млн до 9 млн компьютерных томограмм. В Европе ежегодно более 1 млн детей проходят компьютерную томографию.

Компьютерная томография — это около 12% диагностических радиологических процедур в крупных больницах США, но на нее приходится примерно 49% общей дозы радиации, которую получает население США от всех медицинских рентгеновских исследований. Таковы данные Национального института рака.

Дети гораздо более чувствительны к радиации, чем взрослые, у них с большей вероятностью развиваются злокачественные последствия радиационного поражения, кроме того, они могут получить более высокую дозу радиации просто потому, что в среднем весят меньше взрослых, а настройки томографа могут не быть изменены.

«Облучение, связанное с компьютерной томографией, считается низким, но оно все же выше, чем при других диагностических процедурах,— замечает участница исследования Элизабет Кардис.— Проведение нашего крупного многонационального исследования было сложной задачей: мы должны были получить данные о радиологических исследованиях в 276 больницах и связать их с данными об онкологических заболеваниях в девяти странах, сохраняя полную конфиденциальность».

Ученые мониторили состояние здоровья участников исследования в среднем на протяжении восьми лет, хотя некоторые из них оставались в поле внимания почти двадцать лет после первой компьютерной томограммы.

По материалам статьи.

Ольга Грибова