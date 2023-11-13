Казанской блогерке ужесточили наказание за призывы к дезертирству

Верховный суд Татарстана назначил дополнительное наказание блогеру и дизайнеру Парвине Абузаровой. Ей запретили заниматься в течение года администрированием сайтов и интернет-ресурсов.

Правина Абузарова была признана виновной по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). В сентябре Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Это наказание Верховный суд Татарстана оставил без изменения. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Казань», госпожу Абузарову задержали в конце марта 2023 года. Управление ФСБ по Татарстану сообщало, что девушка публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине». Блогер свою вину не признала.

Подробнее о деле Парвины Абузаровой — в материале «Ъ-Казань» «Депутату Татарстана предъявили хранение наркотиков».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"