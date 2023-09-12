«Призывы к дезертирству» оценили в три года колонии

Блогера и дизайнера мусульманской одежды из Казани Парвину Абузарову приговорили к трем годам лишения свободы. По данным ФСБ, в соцсетях она опубликовала пост с «призывами к дезертирству российских военнослужащих», участвующих в спецоперации. Ее действия были расценены как угроза безопасности России. Сама блогер своей вины не признала и в суде требовала компенсации от спецслужбы за обыск в ее квартире. Правозащитники называют Парвину Абузарову политической заключенной.

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Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил блогера Парвинахан Абузарову (в социальных сетях называет себя Парвиной) к трем годам колонии общего режима. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе суда. Девушку признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в интернете). Решение вынес судья Максим Храмов 11 сентября.

Парвина Абузарова — блогер и дизайнер мусульманской одежды. Ее страница в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ террористической организацией и запрещена) имеет более 80 тыс. подписчиков. Девушка в основном пишет на темы ислама, а также моды, психологии, выкладывает стихи.

В научной статье Центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана о женском мусульманском активизме в республике (опубликована в 2021 году) отмечалось, что Парвина Абузарова «до рождения второго ребенка активно занималась своим брендом одежды (Parvini one), которая начиналась как спортивная одежда для мусульманок», а затем стала разрабатывать «тему инвестиций» и запустила «проект кулинарной студии». «Ее деятельность является примером того, как мусульманка может вести бизнес и различные проекты, которые нацелены на широкую аудиторию»,— говорилось в публикации.

В марте 2023 года Парвина Абузарова написала в социальных сетях, что 14 февраля в ее квартире прошел обыск. Она пожаловалась, что тогда ей не дали позвонить адвокату и отобрали мобильный телефон. Позже женщину повезли к следователю, где, как утверждает госпожа Абузарова, ей сообщили, что ее могут посадить за посты в поддержку Украины. «Как я поняла, меня подозревают в терроризме! В каком месте я похожа на террориста, чтобы так ко мне относиться!» — писала тогда блогер. Она связывала обыск с давлением со стороны бывшего мужа, который якобы состоит «в заговоре с местными властями».

31 марта управление ФСБ по Татарстану сообщило о задержании Парвины Абузаровой. По данным спецслужбы, она публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине». В ФСБ подчеркивали, что изначально женщина признала свою вину, но затем перестала являться по вызовам следователя, после чего ее объявили в розыск и задержали на другой квартире. Вахитовский райсуд Казани заключил госпожу Абузарову под домашний арест. Сам пост, из-за которого возбудили уголовное дело, сейчас на странице девушки недоступен.

Судебный процесс над блогером стартовал 7 августа в Ново-Савиновском райсуде. На первом заседании девушка заявила о своей невиновности. По данным региональных СМИ, она просила суд привлечь к уголовной ответственности сотрудников, которые проводили обыск в квартире, и взыскать с ФСБ 15 млн руб.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом, сменил правозащитный центр «Мемориал» после его ликвидации) назвал Парвину Абузарову политической заключенной, посчитав, что уголовное преследование «нарушает ее право на свободу выражения мнения».

«Ъ-Казань» не удалось узнать, будет ли Парвина Абузарова обжаловать приговор райсуда. Телефон ее адвоката Анны Яруллиной оказался недоступен.

Ст. 280.4 появилась в Уголовном кодексе в июле 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине. Ч. 2 этой статьи предусматривает как лишение свободы от 3 до 6 лет, так и более мягкое наказание. Например, суд мог назначить женщине штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Кирилл Антонов