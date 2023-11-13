15-й тур
«Крылья Советов»—«Урал» 3:1
Гарре, 14 (пен.); Шитов, 66; Писарский, 90+7 — Бегич, 46. Удаление: Газинский («Урал»), 90+3
«Факел»—ЦСКА 1:1
Божин, 90+3 — Давила, 10
«Локомотив»—«Ахмат» 2:1
Глушенков, 80; Сулейманов, 80+1 — Конате, 66 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 90+1 (2 ж. к.)
«Зенит»—«Краснодар» 1:1
Кассьерра, 70 — Сперцян, 63
«Пари Нижний Новгород»—«Балтика» 0:0
«Динамо»—«Оренбург» 2:0
Тюкавин, 59; Чавес, 67
«Сочи»—«Рубин» 0:2
Безруков, 39; Даку, 66. Удаление: Кравцов («Сочи»), 55 (2 ж. к.)
«Спартак»—«Ростов» 2:1
Игнатов, 4; Промес, 15 — Осипенко, 80 (пен.)
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 9 5 1 24:10 32
2. «Зенит» 9 3 3 30:14 30
3. «Динамо» 6 7 2 24:19 25
4. «Крылья Советов» 7 4 4 31:21 25
5. ЦСКА 6 7 2 27:20 25
6. «Спартак» 7 3 5 21:22 24
7. «Локомотив» 6 6 3 21:19 24
8. «Рубин» 6 4 5 15:20 22
9. «Нижний Новгород» 6 3 6 14:14 21
10. «Факел» 5 4 6 14:17 19
11. «Ростов» 4 5 6 23:27 17
12. «Урал» 4 4 7 15:24 16
13. «Оренбург» 3 4 8 16:24 13
14. «Балтика» 3 3 9 12:21 12
15. «Ахмат» 3 3 9 15:21 12
16. «Сочи» 3 1 11 16:25 10