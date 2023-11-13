«Крылья Советов»—«Урал» 3:1

Гарре, 14 (пен.); Шитов, 66; Писарский, 90+7 — Бегич, 46. Удаление: Газинский («Урал»), 90+3

«Факел»—ЦСКА 1:1

Божин, 90+3 — Давила, 10

«Локомотив»—«Ахмат» 2:1

Глушенков, 80; Сулейманов, 80+1 — Конате, 66 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 90+1 (2 ж. к.)

«Зенит»—«Краснодар» 1:1

Кассьерра, 70 — Сперцян, 63

«Пари Нижний Новгород»—«Балтика» 0:0

«Динамо»—«Оренбург» 2:0

Тюкавин, 59; Чавес, 67

«Сочи»—«Рубин» 0:2

Безруков, 39; Даку, 66. Удаление: Кравцов («Сочи»), 55 (2 ж. к.)

«Спартак»—«Ростов» 2:1

Игнатов, 4; Промес, 15 — Осипенко, 80 (пен.)

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 9 5 1 24:10 32

2. «Зенит» 9 3 3 30:14 30

3. «Динамо» 6 7 2 24:19 25

4. «Крылья Советов» 7 4 4 31:21 25

5. ЦСКА 6 7 2 27:20 25

6. «Спартак» 7 3 5 21:22 24

7. «Локомотив» 6 6 3 21:19 24

8. «Рубин» 6 4 5 15:20 22

9. «Нижний Новгород» 6 3 6 14:14 21

10. «Факел» 5 4 6 14:17 19

11. «Ростов» 4 5 6 23:27 17

12. «Урал» 4 4 7 15:24 16

13. «Оренбург» 3 4 8 16:24 13

14. «Балтика» 3 3 9 12:21 12

15. «Ахмат» 3 3 9 15:21 12

16. «Сочи» 3 1 11 16:25 10