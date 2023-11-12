ЦПВС: 11 ноября ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Идлибе

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ 11 ноября нанесли авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелу сирийских правительственных войск. Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Ликвидированы 34 боевика, более 60 получили ранения, передает ТАСС слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадима Кулитя.

Представитель ЦПВС добавил, что за прошедшие сутки в Идлибе зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России).

В последний раз авиаудары по позициям боевиков в Сирии силами ВКС РФ наносились 10 ноября. 6 ноября Минобороны России сообщило, что боевики в Сирии готовят против российских военных провокацию с отравляющими веществами. В ведомстве предположили, что атаку планируют в южной части идлибской зоны деэскалации.