Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Самару из-за неполадок

Самолет Smartavia, следовавший из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч из-за технических проблем. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. На борту было 187 человек. Никто не пострадал.

«По предварительным данным, 12 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом №5N-582 по маршруту Самара—Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно»,— говорится в Telegram-канале прокуратуры. Сейчас технические службы проверяют самолет.

Ранее сегодня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Сочи, вынужденно сел в Челябинске из-за неисправности. У самолета были проблемы с механизацией. По предварительным данным, возникла неисправность при выпуске закрылок.

Анастасия Ларина