Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Самару из-за неполадок

Самолет Smartavia, следовавший из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч из-за технических проблем. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. На борту было 187 человек. Никто не пострадал.

«По предварительным данным, 12 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом №5N-582 по маршруту Самара—Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно»,— говорится в Telegram-канале прокуратуры. Сейчас технические службы проверяют самолет.

Ранее сегодня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Сочи, вынужденно сел в Челябинске из-за неисправности. У самолета были проблемы с механизацией. По предварительным данным, возникла неисправность при выпуске закрылок.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...