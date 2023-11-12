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Коммерсантъ FM
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«Локомотив-Кубань» открыл счет армейским поражениям

Краснодарцы первыми в сезоне обыграли ЦСКА

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Свой статус, может быть, самой интересной игры не только тура, но и всего месяца противостояние армейцев и железнодорожников оправдало. В который уже раз исход матча между этими двумя командами решался на последних секундах, и снова удачливее оказались краснодарцы, победившие со счетом 91:88 и таким образом прервавшие девятиматчевую победную серию ЦСКА. Последнему, правда, это никак не помешало сохранить первое место в турнирной таблице.

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Игрок команды ЦСКА Антон Астапкович (второй справа)

Игрок команды ЦСКА Антон Астапкович (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Баскетболисты Окаро Уайт (слева) и Каспер Уэйр

Баскетболисты Окаро Уайт (слева) и Каспер Уэйр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Антон Астапкович (второй справа)

Антон Астапкович (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ливио Жан-Шарль (слева)

Ливио Жан-Шарль (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Амат М&#39;Бай (слева)

Амат М'Бай (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Девон Акун-Пёрсел (слева) и Тони Джекири

Девон Акун-Пёрсел (слева) и Тони Джекири

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Девон Акун-Пёрсел (справа)

Девон Акун-Пёрсел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Джейлен Бэрфорд (слева)

Джейлен Бэрфорд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Джордан Морган (в центре)

Джордан Морган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Амат М&#39;Бай (слева) и Окаро Уайт

Амат М'Бай (слева) и Окаро Уайт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Джейлен Бэрфорд (слева)

Джейлен Бэрфорд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Игрок команды ЦСКА Антон Астапкович (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Баскетболисты Окаро Уайт (слева) и Каспер Уэйр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Антон Астапкович (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ливио Жан-Шарль (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Амат М'Бай (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Девон Акун-Пёрсел (слева) и Тони Джекири

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Девон Акун-Пёрсел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Джейлен Бэрфорд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Джордан Морган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Амат М'Бай (слева) и Окаро Уайт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Джейлен Бэрфорд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич, отвечая на вопрос о том, что самое важное для его команды в предстоящей встрече с ЦСКА, отметил, что чрезвычайно важно вывести армейцев из состояния комфорта. Справедливое замечание, учитывая, насколько отлаженную команду соорудил Эмил Райкович. Даже после ухода в межсезонье Николы Милутинова и Алексея Шведа, а уже по ходу чемпионата еще и Никиты Курбанова ЦСКА вовсе не утратил свою фирменную способность методично, словно по заранее утвержденному графику изводить соперника, в итоге принуждая его к капитуляции. В действиях армейских игроков видны отличная слаженность, выучка, солидный запас уверенности в себе. Отсюда и девять побед подряд с начала «регулярки» (ЦСКА до воскресенья был единственной командой лиги, не проигравшей в сезоне ни разу). Против такой машины действительно нужны какие-то нестандартные меры. Именно это имел в виду Секулич, когда говорил о разрушении армейской зоны комфорта.

Вопрос был, правда, в том, за счет чего «Локомотив-Кубань» собирается удивлять ЦСКА. С одной стороны, вице-чемпионы прошлого сезона свой состав сохранили. С другой — в нынешнем чемпионате они дали болельщикам немало поводов для пессимизма, проиграв уже в пяти матчах. Причем командам, очевидно уступающим им в классе.

Но ЦСКА, по всей видимости, является для краснодарцев особенно острым раздражителем, а потому в Москве «Локомотив-Кубань» действительно выступил лучше ожиданий.

Рецепт был довольно простым. Плотнейшая, даже ценой нарушений, игра в обороне (агрессивная защита краснодарцев привела к тому, что ЦСКА набрал 27 очков со штрафных, что почти втрое больше показателя соперника) и хорошая реализация трехочковых бросков. Отметим, что с атаками с дистанции у «Локомотива-Кубани» в этом сезоне дела шли неубедительно. По проценту реализации дальних попыток команда была среди худших в лиге (собственно, третьей с конца она остается и сейчас). Но в игре против армейцев краснодарские снайперы наконец-то проснулись.

Окаро Уайт (слева) и Тони Джекири

Окаро Уайт (слева) и Тони Джекири

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Окаро Уайт (слева) и Тони Джекири

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уже в начале матча Окаро Уайт выдал четыре подряд трехочковых попадания, что позволило гостям довести свой отрыв до двузначного. Но было понятно, что ЦСКА этот удар переживет. Хозяева действительно довольно быстро вернулись в игру, но войти в комфортный режим им помешал уже Девон Акун-Перселл. За три минуты он набрал 10 очков. Команде Райковича снова пришлось думать, как отыгрывать солидный, в 11 очков, дефицит. Тем более что после большого перерыва он и вовсе достиг 15 очков.

И если бы не Каспер Уэйр, наладивший наконец прицел, ЦСКА мог бы вовсе утратить контроль над ситуацией.

Плюс очень надежно играл еще и Мело Тримбл, да и Ливио Жан-Шарль свою работу под щитами делал исправно.

Как неудачно стартовавшие краснодарцы обыграли «Зенит»

Но стоило ЦСКА приспособиться к игре Уайта (самый результативный игрок матча — 23 очка), понять, как более или менее нейтрализовать Акуна-Перселла, как у гостей появился новый герой — Джейлен Барфорд. По ходу первой половины матча он зачастую выпадал из игры. Но в нужный момент проснулся. Да так, что стал фактором, решившим исход концовки. Его немодный в современном баскетболе бросок со средней дистанции под занавес встречи дал гостям отрыв в три очка. У армейцев оставалось время на одну атаку, но она успехом не увенчалась. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 91:88 и прервал победную девятиматчевую серию ЦСКА. Отметим, что армейцы не могут обыграть краснодарцев уже на протяжении трех встреч. Они проиграли им седьмой матч полуфинальной серии прошлого сезона, уступили в предсезонном Суперкубке лиги и вот теперь были обыграны в «регулярке».

Впрочем, на положение команд в турнирной таблице результат мачта повлиял не сильно. ЦСКА так и остался первым и опережает идущий на втором месте УНИКС (казанцы в воскресенье были сильнее «Пармы» — 87:77). «Локомотив-Кубань» приподнялся на одну ступеньку и теперь идет шестым.

Арнольд Кабанов

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