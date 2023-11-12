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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: команда Валиевой подаст протест на результаты Гран-при в Казани

Сторона российской фигуристки Камилы Валиевой хочет подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани в женском одиночном катании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По итогам Гран-при в Казани Валиева заняла четвертое место, набрав 213,59 балла.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Камила Валиева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщает агентство, в произвольной программе Валиева совершила две технические ошибки: потеряла равновесие во время слайда и допустила повтор элементов. Снятые баллы не позволили фигуристке войти в тройку лучших по итогам Гран-при.

На этапе Гран-при в Казани в женском одиночном катании победу одержала Софья Муравьева (набрала 228,81 балла), второе место заняла Алина Горбачева (219,02), третье — Дарья Садкова (214,54).

Эрдни Кагалтынов

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