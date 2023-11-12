Рынок IPO почувствовал уверенность

В России намечается бум IPO. До конца года провести первичное размещение акций на Мосбирже планирует более пяти российских компаний, сообщила сама площадка. О каких компаниях идет речь, не уточняется, однако указано, что разместятся они или нет, «зависит от рыночных условий». О планах выйти на IPO до конца 2023-го прежде публично заявляли ликеро-водочный завод «Кристалл», «Мосгорломбард» и топливный оператор «Евротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За весь 2022 год в России на IPO решилась один компания — прокатчик электросамокатов Whoosh. В 2023-м на биржу вышли пять компаний: медицинский центр Genetico, финтех-сервис CarMoney, поставщик IT-решений «Софтлайн», разработчик ПО «Астра» и ритейлер Henderson.

Рыночная конъюнктура сейчас способствует успешным IPO, заметил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари-Капитал» Сергей Суверов: «Достаточно успешное IPO провела "Астра", по верхней границе ценового диапазона разместился Henderson.

Но особенность момента в том, что размещаются все-таки не такие большие пакеты акций. Речь о 5-10% от уставного капитала, и по объему это все-таки не самые крупные размещения. До СВО гораздо большие суммы привлекались. Достаточно упомянуть IPO Ozon, HeadHunter, "Циан".

Решение выйти на биржу объясняется несколькими причинами: сейчас достаточно высокие процентные ставки на рынке, и не всем компаниям доступно кредитное финансирование. Кроме того, IPO позволяет улучшить имидж компании, повысить лояльность клиентской базы.

Также акции могут использоваться как валюта и применяться в сделках слияния и поглощения. Сейчас сложная ситуация с инвестированием за рубеж, поэтому инвесторы ищут варианты вложения средств в основном на внутреннем рынке.

Если говорить про выбранное время для размещения, то пока конъюнктура благоприятная. Цены на нефть относительно высокие, они влияют на общую динамику фондового рынка. Рубль тоже стабилизировался, что тоже повышает шансы на успех IPO.

Негативное влияние оказывает то, что все-таки на рынке нет иностранцев, а это крупные покупатели активов при проведении IPO. Вместе с тем все зависит от оценки, если она будет адекватная, то разместиться могут компании абсолютно из всех отраслей.

Важно, чтобы они не жадничали, давали адекватную оценку, чтобы инвесторы так же могли заработать капитал уже после проведения IPO. Ряд эмитентов ушли с фондового рынка, перестали публиковать отчетности и фактически торговаться, поэтому рынок голодный на новые имена, особенно качественные.

На следующей неделе, скорее всего, будет размещаться "Южуралзолото" с дисконтом к рынку, компания является фаворитом. Естественно, интересен и технологический сектор, он размещается с наиболее высоким мультипликатором и традиционно пользуется повышенным спросом».

О том, что в 2023-м российский фондовый рынок пополнят десять новых эмитентов, в Минэкономразвития и Мосбирже заявляли еще в начале года. Летом активнее размещать свои акции на российском фондовом рынке бизнес призывал президент Владимир Путин.

До конца года, по данным РБК, IPO также планирует провести Совкомбанк, а весной 2024-го — «Делимобиль». Forbes уточнял, что сервис каршеринга хочет привлечь до 10 млрд руб. В сентябре компания разместила облигации на 4,5 млрд.

«Ведомости» сообщали об еще одном планируемом IPO — разработчика систем распознавания лиц «Системы Папилон». Издание обнаружило в Сети соответствующие вакансии для «дочки» группы компаний.

Инвесторам, впрочем, следует осторожнее отнестись к покупке акций новых эмитентов, предупредил директор по стратегическому развитию «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «На рынке очень много физлиц, это не самая избирательная аудитория. С другой стороны, им максимально укоротили линейку инвестиционных альтернатив. По сути, это рублевые акции и облигации.

Дальше смотрим на индекс Мосбиржи, и там компании, которые мы видели, ничего нового. В общем, инвесторам хочется чего-то новенького, они видят какие-то розничные бренды, им хочется купить их акции.

Но все игроки, которые сейчас пытаются выйти на рынок, это очень маленькие компании. Создается впечатление, что они часто выходят на IPO, чтобы просто попытаться закрыть свои долги за счет привлечения бесплатного капитала.

И в большинстве инвесторы рискуют получить убыток от своих вложений. Между тем надежды наших компаний выйти куда-то за пределы России в поисках денег улетучились. Я считаю, что Гонконг закрыт. Мы находимся в такой монетарной автаркии. Может быть, это не так и плохо. У России была большая проблема, так как она являлась не получателем, а донором капитала.

Нормальный российский суперпредприниматель должен был заработать здесь деньги и дальше вывести их за рубеж. Сейчас наши средства никому не нужны, вывести их особо не получается, вот они и находят применение здесь. Стали компании выходить на биржу, это тоже признак того, что деньги внутри России есть, и меньше-то их, похоже, не становится».

При этом эксперты отмечают, что частные инвесторы в России сейчас проявляют меньше интереса к IPO, чем институциональные. Аналитики «Тинькофф Инвестиций» летом подтверждали, что после затишья в России оживает рынок IPO. При этом, по их подсчетам, 80% торгов акциями сейчас осуществляется физлицами.

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Елизавета Скобцова