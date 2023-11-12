В отдельных районах Кубани прогнозируют сильный дождь и грозу

13 ноября в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Местами ожидается дождь, в отдельных районах сильный дождь и гроза, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Армавира Фото: пресс-служба мэрии Армавира

Ветер на Кубани составит 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Ночью в отдельных районах он усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6…11°, днем 13…18°. В горах ночью температура опустится до 1…6°, днем составит 5…10°.

На Черноморском побережье в понедельник будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь. Ветер прогнозируется на уровне 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с, вечером — до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет 9…14°, днем — 13…18°.

Ночью и утром 13 ноября в предгорьях и горах Сочи также ожидаются дожди с грозами. В связи с этим все городские службы перевели на усиленный режим работы.

Татьяна Ручкина

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