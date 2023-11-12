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Из-за прогнозируемых гроз все службы Сочи перевели на усиленный режим работы

Ночью и утром 13 ноября в предгорьях и горах Сочи прогнозируют дожди и грозы. Как сообщает пресс-служба мэрии, все городские службы работают в усиленном режиме.

Фото: Мэрия Сочи

Фото: Мэрия Сочи

Жителям и туристам города рекомендовали не отдыхать вблизи водоемов. Службы также не советуют парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

По всему Краснодарскому краю 13 ноября будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют дождь, в отдельных районах сильный дождь и грозу.

Татьяна Ручкина

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