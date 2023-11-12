Дуэт Zero People перенес тур после срыва концерта в «Космонавте»

Музыкальный дуэт Zero People (сайд-проект группы Animal Джаz) сообщил о переносе тура после того, как их концерт в клубе «Космонавт» прервал ОМОН. Сообщение появилось в официальной группе «ВКонтакте».

Музыканты сообщили, что тур с презентацией альбома «Песни времени» перенесут на новые даты, которые сообщат в ближайшее время. Среди городов, в которых запланированы концерты — Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Воронеж, Волгоград, Казань, Владимир, Ярославль, Саратов и др.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что музыканты записали видеообращение, в котором выразили свою позицию относительно российской внешней политики. По словам солиста Александра Красовицкого, ни в песнях, ни в выступлениях коллектива не содержится критики спецоперации или поддержки Украины.

9 ноября на концерт Zero People в «Космонавте», который не был анонсирован клубом, пришли бойцы ОМОН. Выступление, на которое пожаловались активисты, не состоялось.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте