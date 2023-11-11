Участники Zero People выразили отношение к политике власти после срыва концерта

После того, как в Санкт-Петербурге был сорван концерт группы Zero People, участники коллектива выразили свое отношение к политике руководства Российский Федерации. Видеообращение опубликовали в Telegram-канале телеканала «360».

Солист Александр Красовицкий заявил, что на выступлениях коллектива не критикуют спецоперацию, негативных оценок действий правительства и ВС РФ, как и выражения поддержки Украины, нет и в песнях. Мужчина подчеркнул, что участники Zero People — патриоты страны.

Музыкант Александр Заранкин поддержал коллегу. Он добавил, что на петербургском концерте никто не собирался делать антироссийские заявления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на тайный концерт Zero People нагрянул ОМОН Росгвардии. На одного из правоохранителей напала женщина, ей избрали меру пресечения.

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