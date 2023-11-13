Древнекитайская философия довела до суда

На Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) составили два протокола за участие в деятельности «нежелательной организации» из-за книг в библиотеке вуза, которые были изданы в том числе структурой американского миллиардера Джорджа Сороса. В ЕУ с таким решением не согласны и намерены оспорить его в суде: там заявили, что данные работы находились в закрытом хранилище и на руки никому не выдавались. Инцидент является следствием прокурорской проверки, которая была проведена в вузе по жалобе неизвестного гражданина в мае этого года. Университет был создан в свое время при поддержке Анатолия Собчака и на протяжении всей своей истории привлекал к себе внимание надзорных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди книг, в которых надзорное ведомство усмотрело неладное, — методические материалы и программы к спецкурсам по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Среди книг, в которых надзорное ведомство усмотрело неладное, — методические материалы и программы к спецкурсам по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В пятницу, 10 ноября, прокуратура передала в Дзержинский районный суд два определения в отношении Европейского университета в Санкт-Петербурге о возбуждении административных дел, связанных с участием в деятельности нежелательных организаций (ст. 20.33 КоАП РФ). Как сообщили «Ъ-СПб» в ЕУ, поводом для составления протоколов послужили восемь книг, которые были изданы в свое время при поддержке созданного американским миллиардером Джорджем Соросом Института «Открытое общество» (Open Society Foundations, также известен, как «Фонд Сороса») и Института Кеннана (дочернее подразделение Международного центра Вудро Вильсона). Обе организации были признаны Генпрокуратурой нежелательными в России в 2015-м и в 2022 году соответственно.

В ЕУ рассказали «Ъ-СПб», что данные научные работы были изъяты прокуратурой из библиотеки университета в ходе майской внеплановой проверки, которая была инициирована после жалобы неизвестного гражданина. Тогда сотрудники правоохранительных органов также подняли документацию по образовательному процессу, в том числе выпускные квалификационные работы магистров и темы диссертаций аспирантов.

Среди книг, в которых надзорное ведомство усмотрело неладное,— методические материалы и программы к спецкурсам по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, произведения о петербургских музеях, культурных различиях наций и глобализации, российском интернет-пространстве, а также труд востоковеда Алексея Маслова о древнекитайском философе «Толкование изначального смысла Лао-цзы». Все они были изданы не позже 2004 года. Эти учебные пособия, уточнили в ЕУ, попали в университетскую библиотеку в период с 2000 по 2009 годы — то есть задолго до принятия Федерального закона № 272-ФЗ о нежелательных организациях от 2012 года. «После принятия законодательства о нежелательных организациях книги хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались»,— пояснили в Европейском.

В ЕУ заявили, что намерены оспорить материалы прокурорской проверки. «С постановлениями прокуратуры университет не согласен и готовит возражения для суда»,— отметили в пресс-службе учреждения.

За участие в деятельности организации, которую в России признали нежелательной, или репосты ее материалов налагаются штрафы: для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение данной нормы КоАП грозит уже уголовным преследованием по статье 284.1 УК РФ.

Европейский университет был учрежден в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2016 и 2017 годах в рейтингах Минобрнауки он лидировал среди 830 российских вузов по ряду ключевых показателей, включая научно-исследовательскую деятельность. В 2007 году ЕУ подвергся критике со стороны депутатов Госдумы от «Единой России» из-за программы по обучению наблюдателей на выборах. Тогда парламентарии усмотрели в ней «прямое иностранное вмешательство» и нарушение учебным учреждением лицензионной деятельности. Учреждению неоднократно под разными предлогами отказывали в выдаче лицензии от Рособрнадзора, однако всякий раз университету удавалось отстоять право заниматься образовательной деятельностью.

Андрей Кучеров