В Томске возбудили уголовное дело после суицида подростков

Девушка 15 лет и юноша 16 лет, учащиеся одного из техникумов Томска, покончили с собой. Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело по статье о доведении до суицида несовершеннолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

«10 ноября 2023 года учащиеся одного из техникумов — 15-летняя девушка и 16-летний юноша — совершили суицид в Томске»,— сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

На место выехали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и исполняющий обязанности прокурора Советского района города Александр Давыденко. Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура. Проводится проверка о соблюдении требований профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Анастасия Ларина