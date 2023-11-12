Танкер «Виктория», застрявший у берегов Сахалина, не удалось снять с мели

Снять с мели танкер «Виктория», застрявший у южных берегов Сахалина в пятницу, 10 ноября, не удалось. Спасательные работы продолжатся в понедельник, сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

«Работали практически весь день, но снять танкер не получилось: буксирную линию до конца подать не удалось. Завтра аварийно-спасательные работы продолжатся»,— сказал источник агентства.

Спасательную операцию проводит судно «Отто Шмидт», которое подошло к танкеру еще в пятницу. Однако из-за сложных погодных условий аварийно-спасательные работы отложили.

Танкер «Виктория», приписанный к порту Владивосток, сел на мель утром 10 ноября в районе мыса Лопатина Татарского пролива (Невельской район Сахалинской области), в 400 м об берега и в 10 км южнее города Невельск.

На борту танкера 700 т топлива и десять человек экипажа. Медицинская помощь не требуется, запас еды и воды есть. Судно село на мель кормовой частью, главный двигатель и рулевое управление неисправны. Воды внутри танкера нет, был запущен аварийный дизель-генератор.

Александра Горошилова