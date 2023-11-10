Танкер «Виктория» застрял у Сахалина из-за поломки двигателя

Танкер «Виктория» сел на мель у Сахалина из-за поломки двигателя. Об этом сообщило управление МЧС по Сахалину и транспортная прокуратура по ДФО. На борту танкера 700 тонн топлива. Признаков разлива топлива в районе танкера спасатели не обнаружили.

«По предварительным данным 10.11.2023 в 07.15 ч. местного времени в районе мыса Лопатина Татарского пролива (Невельской район Сахалинской области) сел на мель танкер "Виктория" (порт приписки г. Владивосток), который следовал в морской порт Корсаков»,— сообщила транспортная прокуратура. Танкер сел на мель в 400 м от берега и в 10 км южнее районного центра — города Невельск. Ведомство проводит проверку.

Как сообщила прокуратура со ссылкой на капитана танкера, неисправен главный двигатель судна. Также повреждена группа рулевого управления. Танкер сел на мель кормовой частью. Судно обесточено, запущен аварийный дизель-генератор. Воды внутри танкера нет. На борту судна находятся 10 членов экипажа. На случай разлива топлива экипаж танкера выставил боновые заграждения 100 м по обоим бортам.

Однако из-за высоты волн до 4,5 м и сильного ветра обследование танкера с использованием маломерных судов или квадрокоптера невозможно. Ожидается прибытия спасательного буксира «Отто Шмидт», который вышел из сахалинского порта Корсаков.

Анастасия Ларина