Поезд Москва—Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки полицией

Пассажирский поезд Москва—Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки правоохранительными органами, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» агентству «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Shot, проверка проводилась на станции Мичуринск-Воронежский из-за сообщений об угрозе взрыва. «Пассажирам объявили об угрозе взрыва и вывели все несколько сотен человек на перрон. На месте работают полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб»,— сообщал канал в 14:29 мск. Канал отмечает, что взрывных устройств ни в одном из вагонов обнаружено не было.

Позднее каналы Shot и Mash сообщили о задержании одного из пассажиров поезда — его увезли в отделение полиции. Shot пишет, что один из пассажиров «напился, стал буянить и угрожать проводникам взрывом», после чего последние сообщили в полицию.