В Краснодаре стоимость новостроек за год выросла на 27%

В Краснодаре за год средняя номинальная стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 27%. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики», в ноябре 2023 года цена «квадрата» составляет 169,5 тыс. руб.

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По сравнению с прошлым месяцем стоимость квартир выросла на 1,80%. В октябре цена квадратного метра в столице Кубани составляла 166,5 тыс. руб.

По дороговизне квартир в новостройках Краснодар занимает пятое место в России. Столицу Кубани опережают Москва (342,7 тыс. руб. за «квадрат»), Санкт-Петербург (252,2 тыс. руб.), Казань (200,3 тыс. руб.) и Нижний Новгород (176,6 тыс. руб.).

Татьяна Ручкина

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