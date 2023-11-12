Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика ( %)
|Ноябрь 2022
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|320,1
|337,5
|342,7
|1,50%
|7%
|Санкт-Петербург
|235,6
|248,1
|252,2
|1,70%
|7%
|Казань
|179
|198,8
|200,3
|0,80%
|12%
|Нижний Новгород
|137,5
|171,2
|176,6
|3,20%
|28%
|Краснодар
|133,8
|166,5
|169,5
|1,80%
|27%
|Новосибирск
|125
|139,7
|144,9
|3,70%
|16%
|Екатеринбург
|120,9
|138
|141,9
|2,80%
|17%
|Омск
|115,3
|133,4
|137,4
|3,00%
|19%
|Челябинск
|87,4
|124,7
|133,8
|7,30%
|53%
|Красноярск
|114,1
|126,4
|134,8
|6,60%
|18%
|Уфа
|123,6
|134,7
|133,8
|-0,70%
|8%
|Ростов-на-Дону
|120,1
|125,8
|129,3
|2,80%
|8%
|Пермь
|107,8
|120,6
|121,1
|0,40%
|12%
|Волгоград
|91
|109,9
|114,8
|4,50%
|26%
|Самара
|114,8
|108,1
|110,7
|2,40%
|-4%
|Воронеж
|99,9
|100
|104,1
|4,10%
|4%
|Московская область
|163,5
|176,8
|177,9
|0,60%
|9%
|Ленинградская область
|148,1
|148,4
|148,3
|-0,10%
|0%