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Коммерсантъ FM
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Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика ( %)
Ноябрь 2022 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 За месяц За год
Москва 320,1 337,5 342,7 1,50% 7%
Санкт-Петербург 235,6 248,1 252,2 1,70% 7%
Казань 179 198,8 200,3 0,80% 12%
Нижний Новгород 137,5 171,2 176,6 3,20% 28%
Краснодар 133,8 166,5 169,5 1,80% 27%
Новосибирск 125 139,7 144,9 3,70% 16%
Екатеринбург 120,9 138 141,9 2,80% 17%
Омск 115,3 133,4 137,4 3,00% 19%
Челябинск 87,4 124,7 133,8 7,30% 53%
Красноярск 114,1 126,4 134,8 6,60% 18%
Уфа 123,6 134,7 133,8 -0,70% 8%
Ростов-на-Дону 120,1 125,8 129,3 2,80% 8%
Пермь 107,8 120,6 121,1 0,40% 12%
Волгоград 91 109,9 114,8 4,50% 26%
Самара 114,8 108,1 110,7 2,40% -4%
Воронеж 99,9 100 104,1 4,10% 4%
Московская область 163,5 176,8 177,9 0,60% 9%
Ленинградская область 148,1 148,4 148,3 -0,10% 0%

Источник: данные «Циан.Аналитики»

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