Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра

В 10:15 работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Николай Лукашенко уточнил, что ограничения связаны с сильным ветром.

В Севастополе морской транспорт также прекратил работу из-за ухудшения погоды. Утром перестал ходить паром «Адмирал Истомин». Позже было принято решение приостановить работу всего морского пассажирского транспорта.

Татьяна Ручкина

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