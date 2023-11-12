Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра
В 10:15 работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Николай Лукашенко уточнил, что ограничения связаны с сильным ветром.
В Севастополе морской транспорт также прекратил работу из-за ухудшения погоды. Утром перестал ходить паром «Адмирал Истомин». Позже было принято решение приостановить работу всего морского пассажирского транспорта.
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