В Севастополе морской транспорт прекратил работу из-за ухудшения погоды

В Севастополе из-за ухудшения погодных условий морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Около 08:00 по погодным условиям перестал ходить паром «Адмирал Истомин». С 11:30 движение приостановили пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка». Однако через некоторое время из-за ухудшения погоды было принято решение приостановить работу всего морского пассажирского транспорта.

Для жителей города организовали подвижной состав на компенсационном маршруте. Он будет работать на площадях Нахимова и Захарова.

Татьяна Ручкина

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