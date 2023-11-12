Европейский университет в Петербурге оспорит протоколы в суде

Административные протоколы в отношении Европейского университета в Санкт-Петербурге были составлены из-за найденных в библиотеке книг, изданных «нежелательными» организациями, сообщили представители университета «Фонтанке».

В университете заявили, что книги попали в библиотеку задолго до принятия федерального закона о нежелательных организациях, в период с 2000 по 2009 году. Кроме того, после проверки прокуратуры в мае этого года книги хранились в закрытом фонде и не выдавались читателям. В ЕУСПб заявили, что не согласны с постановлениями прокуратуры и готовят иск в суд.

В мае 2023 года прокуратура обнаружила в библиотеке университета восемь книг, изданных при поддержке организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Одна из них — Институт «Открытое общество», входящий в структуру Фонда Сороса и признанный нежелательным в 2015 году, вторая — Институт Кеннана, подразделение Международного центра Вудро Вильсона (признан нежелательным в 2022 году). Среди них книги с такими названиями: «Российское интернет-пространство: развитие и структура» и «Встретить дракона: толкование изначального смысла «Лао-цзы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что петербургская прокуратура составила два административных протокола по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) в отношении ЕУСПб. Материалы поступили в Дзержинский районный суд.