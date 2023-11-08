Росгвардия: дирижабль в Краснодаре используют для учений

Дирижабль, о котором сообщили жители Краснодара в соцсетях, используется в рамках плановых учений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Аэростат «Око» участвует в мерах высотного наблюдения в рамках учений. К жителям краевого центра обратились с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее в соцсетях краснодарцы сообщили о дирижабле в районе парка «Краснодар». Пользователи высказали предположение, что аэростат является метеозондом, либо используется полицией в целях мониторинга дорожной ситуации.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram