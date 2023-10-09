На Кубани число вакансий в сельском хозяйстве увеличилось на 45%

В Краснодарском крае с января по сентябрь включительно в сфере сельского хозяйства было открыто более 8 тыс. вакансий. Как сообщает пресс-служба hh.ru, это на 45% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

Краснодарский край занимает второе место в РФ по количеству опубликованных вакансий — 8,1% от всех вакансий в стране. При этом отрыв от лидера, Москвы, минимальный — только 0,4%.

Чаще всего в агросекторе на Кубани требуются водители, агрономы, технологи, зоотехники, машинисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Несколько вакансий опубликовано для ИТ-профессионалов, веб-разработчиков, системных аналитиков, специалистов техподдержки.

Самыми дефицитными специалистами в сельском хозяйстве на начало октября на Кубани являются менеджер по продажам, автомеханик, машинист, агроном, зоотехник, сварщик, слесарь, водитель, упаковщик и разнорабочий. Конкуренция по этим позициям составляет от 1,6 до 3,1 резюме на вакансию.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», средний предлагаемый диапазон зарплат в сельском хозяйстве в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев составляет 35–65 тыс. руб. При этом наблюдается рост предлагаемых и ожидаемых заработных плат.

Татьяна Ручкина

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