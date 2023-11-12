РЖД заявило об оказании помощи семьям погибших сотрудников в ДТП в Приангарье

В ОАО «Российские железные дороги» пообещали оказать всю необходимую помощь семьям машиниста и помощника, погибших в результате ДТП в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Семьям членов локомотивной бригады, погибших в результате ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги, будет оказана вся необходимая материальная, юридическая и психологическая помощь со стороны компании»,— сообщили в ВСЖД.

Сегодня, 12 ноября, в Приангарье произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Машинист, его помощник и водитель грузовика погибли. Авария произошла на железнодорожном переезде участка Янталь—Лена ВСЖД. Из-за ДТП задерживались два поезда: №347 Северобайкальск—Барнаул и №91 Северобайкальск—Москва.