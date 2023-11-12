Машинист пассажирского поезда и его помощник погибли при столкновении с грузовиком в Приангарье

В Иркутской области произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Погибли три человека: машинист поезда, его помощник и водитель грузовика. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Авария произошла на железнодорожном переезде участка Янталь—Лена Восточно-Сибирской железной дороги в 1:30 12 ноября по местному времени (20:30 11 ноября по московскому). Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91, который следовал из Северобайкальска в Москву, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но «расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось».

На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Коршуниха—Ангарская для устранения последствий ДТП. На место выехала комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.

Из-за ДТП задерживаются два поезда: №347 Северобайкальск—Барнаул и №91 Северобайкальск—Москва. Первый задерживается на 1 час 30 минут, второй — на 4 часа.

Леонид Уварчев