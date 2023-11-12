Павлович проиграл британцу Аспиналлу в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович уступил британскому спортсмену Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 проходит в Нью-Йорке.

Бой завершился победой англичанина нокаутом в первом раунде, отмечает издание «Чемпионат». В команде россиянина ТАСС рассказали, что Сергей Павлович может провести реванш против Аспиналла. «Вариант реванша возможен. Тем более пока не ясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич»,— рассказал собеседник агентства.

Бой за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе был организован после травмы Джона Джонса, из-за которой он не смог участвовать в титульном поединке со Стипе Миочичем. Джонс является действующим чемпионом UFC в этой весовой категории.

31-летний Сергей Павлович имеет 18 побед и 2 поражения. 30-летний Том Аспиналл выиграл 14 боев и 3 проиграл. До этого поединка Павлович имел серию побед в шести боях.