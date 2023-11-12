На выравнивание бюджета Омская область получит свыше 15 млрд рублей дотаций

Омская область ожидает в 2024 году увеличения дотаций на выравнивание бюджета. Сумма может составить свыше 15 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

«На федеральном уровне одобрено наше предложение по дотации на выравнивание, озвученное на бюджетных слушаниях в Совете Федерации России 3 октября, - дополнительно поддержать те субъекты Российской Федерации, в которых доля остающихся налогов в региональном бюджете после перечисления всех налогов в федеральный бюджет, остается меньше, чем в среднем по России», - прокомментировал глава области.

По словам Виталия Хоценко, в 2023 году регион получил на выравнивание бюджетной обеспеченности 11,6 млрд руб. Он также отметил, что в следующем году всего четыре региона получили прирост дотаций на выравнивание до 30%.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что на развитие Омской области в ближайшие семь лет будет направлено более 1 трлн руб. Финансирование коснется таких направлений, как образование, здравоохранение, благоустройство, экономика и др.

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Лолита Белова