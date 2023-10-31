На развитие Омской области направят более 1 трлн рублей

На развитие Омской области в ближайшие семь лет будет направлено более 1 трлн руб. Финансирование коснется таких направлений, как образование, здравоохранение, благоустройство, экономика и др., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Для каждой программы определен результат на конец каждого года. Эта система уже на этапе планирования поможет нам понимать итог: какой объем работ предстоит, сколько людей получит поддержку», - написал в своем Telegram-канале глава Омской области Виталий Хоценко.

В регионе к 2030 году планируется построить 1,45 млн кв. м жилья в год, добиться 100% цифровизации в здравоохранении, образовании, строительстве и общественном транспорте.Также в следующем году выплату на детей до трех лет получат более 6,5 тыс. семей, будут ликвидированы 77 свалок ТКО и установлены пять крытых хоккейных кортов, отремонтированы десять водозаборных скважин.

Лолита Белова