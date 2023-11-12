Бой Борщева и Садыхова завершился вничью на турнире UFC

Поединок между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Вячеславом Борщевым и Назимом Садыховым из Азербайджана завершился вничью на турнире UFC 295. Бой проходил в Нью-Йорке. Поединок продлился все три раунда, решение о ничье вынесли большинство судей.

На счету 31-летнего Бощева семь побед, три поражения и теперь одна ничья. У 29-летнего Садыкова девять побед, одно поражение и ничья.

В главном бою UFC 295 за титул чемпиона в тяжелом весе будут бороться чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра.

Леонид Уварчев