Курс доллара. Прогноз на 13–17 ноября

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ожидаем увеличения интенсивности продаж на валютном рынке Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, вызванное завершением повышенных налоговых выплат, и отсутствие других конъюнктурных поводов для дальнейшего укрепления рубля в условиях отката нефтяных котировок способствовали небольшой волатильности на валютном рынке. Пара доллар/рубль опустилась ниже тренда, сформированного в последние месяцы. В отсутствие заметного отскока нефтяных котировок невысокая активность экспортеров может оставить рубль без импульса к укреплению в ближайшие дни. Однако мы ожидаем увеличения интенсивности продаж на валютном рынке ближе к налоговому периоду. Ориентир на начало недели — 91–93 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Установился баланс спроса и предложения На внутреннем валютном рынке установился баланс спроса и предложения. Власти сохраняют риторику, которая поддерживает рубль и предостерегает от разворачивания девальвационных спекулятивных стратегий. Цены на нефть стабилизируются после заметного снижения, что также можно считать позитивным фактором для рубля. Постепенное увеличение притока валюты в РФ со стороны экспортеров должно способствовать продолжению плавного укрепления национальной валюты.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Часть участников рынка зафиксировали прибыль по валютным активам До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 91,5–93,5 руб./$. Пока на российском рынке сохраняется преимущество в пользу российской валюты на фоне интересных доходностей на российском облигационном рынке, а также снижения спроса на импорт среди населения. Поэтому на текущий момент часть участников рынка зафиксировали прибыль по валютным активам и продолжают плавно увеличивать свою экспозицию на рублевые активы. С другой стороны, мы наблюдаем снижение котировок нефти на мировых рынках, что будет отрицательно влиять на платежный баланс РФ и, в свою очередь, оказывать давление на российскую валюту. Из важных событий до конца следующей недели выделяем публикацию индекса потребительских цен в США, которая состоится во вторник. Участники рынка ожидают замедления потребительской инфляции до уровня 3,3% годовых против прошлого значения 3,7% годовых. Совпадение данных с прогнозами может повысить аппетит к локальным валютам на мировых рынках. Добавим, что в среду выходит блок важной статистики по КНР. Она окажет влияние на котировки.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Риторика денежно-кредитной политики ФРС США Поддержку российскому рублю продолжает оказывать обязательный возврат валютной выручки экспортерами на фоне высоких цен на энергоносители. Наличие рынков сбыта российской нефти подтверждается новостями о рекордных поставках российской нефти в Бразилию. В качестве положительных для доллара факторов на мировых рынках — заявления главы Федрезерва о перспективах дальнейшего повышения ставок на фоне все еще сохраняющихся инфляционных рисков. Риторика денежно-кредитной политики ФРС США в ближайшее время во многом зависит от свежих данных по индексу потребительского доверия, а также по ожидаемому уровню инфляции в США.