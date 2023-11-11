«Зенит» не закончил гонку преследования

Центральный матч 15-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился вничью — 1:1. Таким образом, клуб из столицы Кубани стал первым по итогам первого круга, сохранив двухочковый отрыв от петербуржцев. «Крылья Советов», обыграв «Урал» — 3:1, снова забрались в тройку, а ЦСКА, соответственно, выбыл из нее, добившись ничьей в матче с «Факелом» — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» и «Краснодар»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» и «Краснодар»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге состоялся главный матч первого круга, в котором встретились основные претенденты на чемпионство. Дистанция между лидировавшим «Краснодаром» и преследовавшим его «Зенитом» составляла всего два очка. Обе команды предстали практически в оптимальных составах, так что ничто не мешало им выяснить, кто в данный момент сильнее.

Помимо всего прочего, это было противостояние самых надежных клубов премьер-лиги по игре в обороне, а вместе с тем и, наверное, самых ярких нападающих нынешнего первенства — колумбийцев Матео Кассьерры и Джона Кордобы.

Неудивительно, что обоим опекуны уделили повышенное внимание, и вообще продолжительное время битва лидеров чемпионата носила подчеркнуто осторожный характер. Разрушали и те и другие гораздо лучше, чем созидали, и даже такие плеймейкеры, как Клаудиньо или Эдуард Сперцян, больше занимались черновой работой. Никто никому не давал пространства для маневра или повозиться с мячом. Сразу же оппоненты шли встык и не стеснялись фолить, постоянно сбивая темп, отчего страдала зрелищность этого статусного матча.

Относительную опасность представляли только стандартные положения. Так, после розыгрыша углового неплохо зарядил из-за штрафной площади Клаудиньо, и центральный защитник гостей Хуниор Алонсо головой отбил мяч. Еще более остро аналогичный стандарт разыграл «Краснодар», но удар Александра Черникова заблокировал уже центрбек «Зенита» Родригао, а Олакунле Олусегун и вовсе промахнулся с подбора. При этом Кассьерра и Кордоба были столь же незаметны, как и вратари Михаил Кержаков с Матвеем Сафоновым. Перед уходом на перерыв соперники наконец-то обменялись голевыми моментами и с игры. Второй нападающий петербуржцев Иван Сергеев угодил в напарника Алонсо Витора Тормену. Сперцяну же немного не хватило точности, когда на него навесил Жуан Баши.

Во втором тайме и у голкиперов появилась работа. Правда, Олусегун закрутил мяч прямо в руки Кержакову, тогда как Сафонову пришлось в падении реагировать на удар низом Клаудиньо.

А на 63-й минуте Кордоба все-таки вскрыл зенитовскую оборону, улизнув от Родригао. Кержакова ему пробить не удалось, но на добивании первым оказался Сперцян. Вратарь хозяев снова спас команду, однако полузащитник сборной Армении запихнул мяч в ворота со второй попытки, несмотря на сопротивление Страхини Эраковича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Зенит» и «Краснодар» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 7 Матч между командами «Зенит» и «Краснодар» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Впрочем, краснодарцы не смогли зацепиться за этот результат. Лучший бомбардир чемпионата Кассьерра все-таки нашел возможность забить свой 12-й гол, когда опередил Тормену и, как молотком, жахнул головой. Причем пас ему отдал не Клаудиньо или Вендел, а опорник Вильмар Барриос, который очень редко выступает в качестве ассистента. Кассьерра не на шутку завелся и попробовал оформить дубль, но ногой он ударил рядом со штангой. А в итоге колумбиец захромал и попросил замену.

Ранее покинул поле и Сергеев, но у «Зенита» активно вошли в игру Вильсон Изидор и особенно Андрей Мостовой, который мог принести хозяевам победу. Он ворвался в штрафную с левого фланга и так мощно приложился к мячу, что у Сафонова не было никаких шансов, и только боковая стойка спасла кубанцев. «Краснодар» отстоял ничью (1:1) и тем самым стал победителем первого круга с 32 очками. У петербуржцев теперь 30 баллов.

Между тем на третье место с 25 очками поднялись «Крылья Советов», которые дома одолели «Урал» — 3:1.

У самарцев отличились Бенхамин Гарре с пенальти, Владислав Шитов и Владимир Писарский, причем еще один 11-метровый не реализовал Фернандо Костанца. К тому же екатеринбуржцы доигрывали вдесятером после удаления Юрия Газинского.

С 25 баллами завершил первый круг и ЦСКА, который упустил победу в Воронеже буквально за минуту до финального свистка. Перед матчем с «Факелом» армейцы понесли очередные кадровые потери, лишившись из-за дисквалификации центрального защитника Мойзеса и нападающего Антона Заболотного, а на скамейке запасных у них находились лишь пять полевых игроков. Но именно заменивший Заболотного Виктор Давила открыл счет, классно пробив из-за штрафной в контратаке. Гости долго и вроде бы уверенно защищали его, однако воронежцы спаслись благодаря голу Сергея Божина, который головой замкнул подачу Хызыра Аппаева. Ничья (1:1) позволила ЦСКА продлить беспроигрышную серию до десяти встреч, а «Факелу» — до шести.

«Локомотив» без дисквалифицированного капитана Дмитрия Баринова на своем поле нанес пятое поражение подряд «Ахмату». В первом тайме железнодорожники дважды попали в штангу, а еще грозненцев держал в игре вратарь Георгий Шелия. Но после перерыва ситуация изменилась, и у хозяев уже не было преимущества, а штанга помогла их голкиперу Илье Лантратову.

Более того, гости заработали пенальти, когда Максим Ненахов свалил в штрафной Ивана Олейникова, и Мохамед Конате четко его исполнил. И все же москвичи смогли прибавить, забив два гола ближе к концу матча. Максим Глушенков из сложной позиции переправил мяч в сетку с передачи Наира Тикнизяна, и тут же ворота Шелии поразил Тимур Сулейманов, которому ассистировал Илья Самошников. Уже в самой концовке Тикнизян получил вторую желтую карточку, а Шелия побежал к чужой штрафной и даже поучаствовал в потенциально голевой атаке. Тем не менее «Локомотив» выиграл 2:1 и с 24 очками занимает пока пятое место.

Александр Ильин