Михаил Боярский поделился прогнозом на матч «Зенит» – «Краснодар»

Народный артист России, болельщик футбольного клуба «Зенит» поделился прогнозом, как завершится игра с «Краснодаром» 11 ноября. Актер верит в победу петербургской команды, передает Metaratings.ru.

Футболисты выйдут на поле петербургской «Газпром Арены» в 19:30 в рамках матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Господин Боярский ожидает увидеть интересную игру. Артист отметил, что для «Зенита» она станет принципиальным матчем, в котором петербургской команде нужно одержать победу. При этом соперников актер считает клубом, что окажет достойное сопротивление.

«"Зенит", скорее всего, опять выиграет «золото». Если не выиграют, это не будет провалом или трагедией»,— спрогнозировал результат господин Боярский.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, за ним идет «Зенит». Петербургской команде не хватает два очка до первого места.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что эмблему ФК «Зенит» изменили в рамках недели борьбы с кибербуллингом, туда добавили два сердца.

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