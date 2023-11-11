СКР проводит проверку в связи с возгоранием нового трамвая в Самаре

В Самаре организована доследственная проверка по факту возгорания в трамвае. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Происшествие произошло вечером 11 ноября. Трамвай, следовавший по маршруту №20, загорелся на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей. По предварительным данным, в результате пожара пострадал гражданин.

Возгорание произошло в одном из новых трамваев БКМ Т811 белорусского производства, приобретенных в текущем году.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Сазонов