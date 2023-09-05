В Самаре вышли на рейс новые трамвайные вагоны

Новые трамвайные вагоны, закупленные в текущем году, выпущены на рейс в Самаре. Они закреплены за маршрутом № 20к. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Управлять трамваями предстоит специалистам профильного МП "ТТУ", зарекомендовавшим себя только с хорошей стороны – у которых отсутствуют дорожно-транспортные происшествия и другие нарушения, связанные с профессиональной деятельностью»,— говорится в сообщении.

Ранее прошла официальная приемка трамвайных вагонов белорусского производства. Затем транспорт прошел подготовку к выходу на маршрут. В течение минувшей недели вагоновожатые провели обкатку техники.

В дальнейшем должны поступить восемь других новых трамвайных вагонов. Их выведут на маршруты, на которых наиболее остро ощущается нехватка транспорта.

Ранее стало известно о том, что в Самаре оборудуют системой видеонаблюдения еще 20 вагонов трамваев. Специалисты установят в салонах видеокамеры и другое оборудование.

Георгий Портнов