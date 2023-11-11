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Коммерсантъ FM
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Минобороны Украины обяжет поставщиков окрашивать топливо для борьбы с коррупцией

Министерство обороны Украины сообщило, что поставщиков топлива для армии обяжут красить бензин и дизель зеленым и красным цветом, чтобы снизить риски его незаконной перепродажи. В топливо будут добавлять специальный краситель, говорится в сообщении на сайте военного ведомства Украины.

Как пояснили в Минобороны, маркировка «дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ». Кроме того, наличие красителя, отметили в ведомстве, исключает возможность «смешений горючего» на местах.

Поставки маркированного топлива Минобороны планирует наладить на следующей неделе. Цена на горючее из-за введенных мер не изменится, подчеркнули в ведомстве.

В октябре Государственное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении военнослужащих и гражданских из Днепра, которые присвоили около 50 т бензина под видом помощи ВСУ. Обвиняемые, как утверждало следствие, просили предоставить топливо в одну из воинских частей, а затем забрали его себе.

Лусине Баласян

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