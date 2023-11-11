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Коммерсантъ FM
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Новогодним праздникам подбирают бронь

Какие города могут посетить россияне на праздничных каникулах

Россияне стали в полтора раза чаще бронировать коттеджи и апартаменты на Новый год. Количество заявок на дни январских каникул выросло на 55%, по сравнению с прошлой зимой, подсчитали в сервисе «Суточно.ру». Из списка самых популярных направлений выбыл Крым. Если пару лет назад на полуостров приходилось 14 % от всех запросов, а теперь только 1%. Место этого региона заняли Архыз и Кисловодск.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Хотя до Нового года осталось всего семь недель, большая часть объектов все еще доступна для бронирования, сообщил маркетолог сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин:

«В 2023 году в топ-15 попали такие города, как Сортавала, Петрозаводск, Кострома и Зеленоградск, который находится в Калининградской области. Из списка, по сравнению с прошлым годом, выпали Великий Новгород, Тюмень и Новосибирск. Они занимают 16, 17 и 18 места.

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В Московской области пользуются популярностью дома в районе Дмитрова, Наро-Фоминска, Отрадного, Зеленограда, Истры. Мы видим, что спрос в этом году довольно высокий. Достаточно рано начали бронировать на новогодние праздники, много заселений запланировано на 30 декабря. Но от общего процента предложения, забронировано примерно 30%».

Но в некоторых регионах отели, гостевые дома и апартаменты на новогодние даты уже давно забронированы. Свободных вариантов почти не осталось в Калининградской области, которая входит в пятерку самых популярных направлений. При этом стоимость ночи там увеличилась на 10-20%, по сравнению с 2022-м. Издание «Клопс» пишет, что в сумму включен инфляционный рост — подорожали топливо, продукты, коммунальные услуги и прочее. Спрос высокие цены не сбивают, рассказал руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов:

«Хорошие варианты для жителей Москвы и Санкт-Петербурга будут в районе 4,5-5 тыс. руб. за одну ночь размещения. В региональных центрах — порядка 3-3,5 тыс. руб.

Что касается частных домов и квартир, они не столько конкуренты отелям, сколько некое дополнение к гостиничному сегменту. Практически во всех крупных городах классических гостиниц все равно не хватает для того, чтобы обеспечить полностью весь возросший туристический поток. Во-первых, там зачастую более привлекательные цены. Во-вторых, квартиры часто выбирают путешествующие с маленькими детьми, потому что там есть полноценная кухня».

Набирает популярность у туристов экзотика русского Севера. По данным сервиса путешествий tutu.ru, на столицу Кольского Заполярья — Мурманск — приходится 5% от общего спроса. В основном туда приезжают ради Северного сияния, говорит руководитель отдела продаж компании Тravel Never Alone Максим Дубровский:

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«Туристы могут посетить Мурманск и уже ставшее знаменитым село Териберка, которое находится буквально на краю света — на берегу Северного Ледовитого океана. Путешественники могут увидеть водопады, каньоны, северные реки, познакомиться с культурой северных народов саами, посмотреть на их национальные одежды, танцы, познакомиться с северными оленям и хаски.

Главная жемчужина русской Арктики — это северное сияние. Мы используем специальные спутниковые технологии, чтобы его ловить. У нас это называется "охота за северным сиянием". Мы используем спутниковые карты, два параметра геомагнитной активности, когда все это совпадает, мы едем в определенную точку. И если нет облаков и хорошая геомагнитная активность, северное сияние можно смотреть чуть ли не каждый день».

Каждый третий россиянин, при этом, не планирует вообще никуда ехать на новогодние каникулы. Это следует из опроса SuperJob. 9% респондентов рассказали, что встретят Новый год на даче или в деревне, в гости отправятся 6% участников опроса, а 16% в новогодние каникулы будут работать. За границей начало января проведут 5% сограждан.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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