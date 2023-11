Женщин наградят по-людски

66-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи пройдет 4 февраля 2024 года в лос-анджелесском спорткомплексе, который до 2021 года назывался Staples Center, а теперь носит название Crypto.com Arena. Лидером по числу номинаций стала рэп-исполнительница SZA. Об ожидаемых и неожиданных решениях академиков рассказывает Игорь Гаврилов.

Рэп-исполнительница SZA

Фото: John Locher / AP Рэп-исполнительница SZA

На 66-й церемонии Grammy будут вручаться награды за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года. Таким образом, например, песня The Rolling Stones «Angry», выпущенная 6 сентября, в номинации попала, а «Now and Then» The Beatles будет ждать своей наградной участи уже в следующем году.

Имена номинантов были обнародованы во время трансляции на онлайн-ресурсах Академии звукозаписи. В церемонии объявления номинантов помимо главы академии Харви Мейсона-младшего приняли участие Винс Гилл, Самара Джой, Мани Лонг, Ким Петрас, St. Vincent, Эл Янкович и Джон Бон Джови, который в нынешнем сезоне Grammy уже удостоился награды «Персона года MusiCares» за достижения в обеспечении медицинской помощи нуждающимся музыкантам. Финальный тур голосования, в ходе которого будут определены победители, пройдет с 14 декабря по 4 января 2024 года. По данным академии, на соискание премии Grammy было подано около 16 тыс. заявок. В голосовании принимают участие более 11 тыс. членов Академии звукозаписи.

Самая большая сенсация нынешнего сезона Grammy состоит в том, что в номинациях «Запись года» и «Альбом года» существенный перевес у женщин.

Шесть из восьми претендентов на Grammy в каждой из них — женщины. Прекрасный пол в принципе лидирует в списках этого года. За SZA (Солана Имани Роу, псевдоним произносится как Сиза) с ее девятью номинациями следует фолк-певица Фиби Бриджерс, у нее семь номинаций. Среди исполнителей с шестью номинациями только двое мужчин — Джон Батист и Джек Антонофф, остальные — Брэнди Кларк, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и трио Boygenius с участием все той же Фиби Бриджерс.

Сразу в четыре главные номинации Grammy одновременно — «Запись года», «Песня года», «Альбом года» и «Лучший новый артист» — не смог попасть никто. В трех номинациях из «большой четверки» фигурируют Тейлор Свифт, Майли Сайрус, SZA, Оливия Родриго и Джон Батист. В двух из четырех — Лана Дель Рей, Билли Айлиш и Boygenius.

Еще до самой церемонии рекордсменом Grammy стала Тейлор Свифт. Песня Свифт «Anti-Hero» стала седьмой в ее карьере, представленной в номинации «Песня года».

По этому показателю она обошла Лайонела Ричи и Пола Маккартни, у которых таких песен шесть. Со своим альбомом «Midnights» в номинации «Альбом года» Свифт сравнялась с Барброй Стрейзанд, она тоже появлялась в этой номинации шесть раз. Только Стрейзанд потребовалось для этого 24 года, а Свифт — 15 лет.

Майли Сайрус и ее отец Билли Рэй Сайрус стали третьей семьей в истории Grammy, чьи произведения появились в номинации «Запись года». Раньше это удалось только Фрэнку и Нэнси Синатре и Нату Кингу Коулу и его дочери Натали Коул. Билли Рэй Сайрус в 2020 году получил Grammy в этой номинации за дуэт с Лил Нэз Эксом «Old Town Road», а Майли Сайрус номинирована за «Flowers» — безусловный глобальный хит 2023-го.

Есть и еще один примечательный факт, который обратит на себя внимание тех, кто хотя бы вполглаза следит за мировым кинопрокатом последних месяцев: в номинации «Лучшая песня для музыкальных видео» четыре из пяти выдвинутых на премию произведений относятся к саундтреку фильма «Барби», записанному Марком Ронсоном и Эндрю Уоттом.

В 2024 году Grammy будут вручать в трех новых номинациях помимо тех, что давно стали привычными.

Самая большая гордость академии — новая номинация «Лучшее африканское музыкальное исполнение». В ней представлены по большей части нигерийские исполнители, в той или иной степени уже присутствующие на мировой музыкальной арене. Самый известный из них — поп-исполнитель Бурна Бой.

Еще в одной новой номинации, «Лучший альтернативный джазовый альбом», представлены работы Луиса Коула, Курта Эллинга, Кори Хенри и Мешелл Ндегоэчелло, то есть персонажей, давно известных меломанам джазового профиля. Единственный по-настоящему «альтернативный» релиз в этой номинации — альбом «Love in Exile» («Любовь в изгнании») пакистанской певицы саудовского происхождения Аруж Афтаб. Не так часто на Grammy номинируют песни, записанные на урду.

Есть и еще одна не существовавшая прежде номинация — «Лучшая поп-танцевальная запись». В заявлении академии сказано, что здесь будут представлять записи, для которых характерен сильный ритм, большое количество электронных инструментов и акцент на вокальном исполнении, мелодии и мелодических хуках. В номинации представлены преимущественно работы коммерческих EDM-диджеев типа Калвина Харриса и Дэвида Гетты, а также поп-исполнителей — Кайли Миноуг и Троя Сивана.

В номинации «Лучший классический сборник» («Best Classical Compendium») среди прочего представлен диск «Fandango» с участием американской скрипачки Энн Акико Мейерс и знаменитого дирижера венесуэльского происхождения Густаво Дудамеля. Продюсером этой записи был звукорежиссер Дмитрий Липай. В его послужном списке уже есть пять Grammy. Дмитрий Липай давно живет в Сиэтле, а в прошлом веке, в 1990-е, работал с российскими группами «Аквариум» и «Трилистник».

В завершающемся 2023 году Академия звукозаписи сочла необходимым сделать отдельное заявление на актуальную тему искусственного интеллекта.

Его суть, если коротко: быть представленными к рассмотрению, номинироваться на Grammy или получить премию могут только произведения, созданные людьми. Пока распрей вокруг AI, подобных забастовке голливудских кинопрофессионалов, в музыкальной индустрии не просматривается, но, возможно, это дело времени.